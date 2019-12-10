Meslek hastalıklarının yüzde 50'si işe bağlı kas ve iskelet sistemi kaynaklı

Mesleğe bağlı hastalıklar içinde en sık, kas iskelet sistemi hastalıklarının görüldüğünü belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Tüm mesleki hastalıkların yüzde 50'sini işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları oluşturmaktadır" diye konuştu.

Bireyin yaptığı işe bağlı olarak kas iskelet sistemi hastalıklarının vücudun farklı bölümlerinde ortaya çıktığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Genellikle nonspesifik bulgular ile birlikte görülen kas iskelet sistemi hastalıkları, değişik şekil ve bulgularda ortaya çıkabilir. Mesleki hastalıkların yüzde 45'ini el ve el bileği, yüzde 32'sini omuz ve yüzde 19'unu da dirsek problemleri oluşturuyor" dedi.

"BASİT VÜCUT HAREKETLERİNDEN KAYNAKLI MEYDANA GELİRLER"

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları rahatsızlıklarının eğilme, doğrulma, tutma, kavrama, bükme ve uzanma gibi basit vücut hareketlerinden kaynaklı meydana geldiğine dikkat çeken Konakoğlu, "Bunlar günlük yaşamda sağlığa zararı dokunan hareketler değildirler. Bu hareketleri zararlı hale getiren, çalışma esnasındaki tekrarlar, kuvvet uygulama gereksinimi ve hızlı hareketlerdir. Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları anında gelişen değil artan derecelerle yavaş gelişen travmalardır" diye konuştu.

"İLERİ EVREDE AĞRILAR DİNLENMEYLE GEÇMEZ"

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu rahatsızlıkların; ağrı, güçsüzlük, yorgunluk, uyuşma, tutukluk, karıncalanma, koordinasyon bozukluğu ve işlevsel bozukluklar olarak karşımıza çıktığını ifade eden Konakoğlu, "Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları genellikle şiddetli travmalar tarafından oluşmazlar. Kaslar, tendonlar (kirişler), bağlar, eklemler, kıkırdaklar gibi yumuşak dokularda ve sinir sisteminde tekrarlı incinmeler nedeniyle yavaşça ortaya çıkarlar. Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları ilk evrede iken dinlenme sonucu ağrı ve yorgunluk kaybolur, çalışma performansı ise etkilenmez. Orta evrede ise ağrı ve yorulma işin başlangıcında hemen ortaya çıkar, tekrarlı yapılan işlerde performans azalması gözlenir. İleri evrede ağrı dinlenmeyle geçmez ve performans azalması belirgindir. Kas iskelet sistemi hastalığına bağlı olarak en fazla yakınılan durum olan ağrı hissi hastalığın şiddetine göre dalgalanmalar gösterse de genel olarak, omuz – boyun bölgesi, üst ekstremiteler (el ve kol bölgesi), alt ekstremiteler (bel ve bacak bölgesi) gibi bölgelere yoğun bir şekilde odaklanabilmektedir" şeklinde konuştu.

"HASTALIKLAR AİLEYE BEDEL ÖDETEBİLİR"

İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının çalışana, ailesine ve topluma ağır bedel ödetebileceğini dile getiren Fizyoterapist Konakoğlu, "İlk etkisini çalışanın iş yapmasını engelleyerek gösterir. İş gücü kaybını artıran önemli bir etken geç iyileşmeleri ve sık tekrarlamalarıdır. Bel ağrılarının yüzde 60-70'inin 6 hafta, yüzde 70-90'ının ise 12 haftada iyileştiği ve ilk yıl yüzde 20-44 oranında tekrarladığı bilinmektedir" dedi.

"FARKINDALIK YARATILMALI"

İşyerlerinde ergonomiye ilişkin sorunların çözülmesi ve mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarından çalışanların korunması konusunda farkındalık yaratılması gerektiğine vurgu yapan Konakoğlu, "İşyeri çalışma koşullarının, çalışan sağlığı ve güvenliği öncelikli olacak şekilde düzenlenmesi gerekliliktir. Çalışanlara yönelik mesleki riskleri tanıtacak mesleki eğitimler risk algısını ve davranış değişikliğini geliştirilerek, yaralanma sıklığı azaltılabilir" dedi.