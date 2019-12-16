Meslek Hizmet Ödülü İlber Ortaylı'ya

Kordon Rotaract Kulübü ev sahipliğinde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törene yaklaşık 500 Rotaract üye katıldı.

2440. Bölge Rotaract Temsilciliği 11. Meslek Hizmet Ödülünü Türk tarih profesörü, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya takdim etti. Türk Tarih Kurumu şeref üyeleri arasında yer alan Ortaylı ödül töreni öncesi gençlere İzmir'in tarihine ilişkin bilgilerde bulundu.

Türklerin 15. yüzyılın başlarında İzmir'i fethetmesinin ardından Ege'ye açıldığını anlatan Ortaylı, İzmir'in her zaman kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Tarih boyunca İzmir'de hep çok din ve millet skalası vardır ve hep uyum içersinde yaşamışlardır." dedi. İzmir'in Kurtuluş Savaşı'nda da önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Ortaylı, "Burayı Mustafa Kemal Paşa çok seviyordu, Halide Edip de çok seviyordu. Çünkü İzmir direndi, etrafı direndi ve Anadolu direndi. Mustafa Kemal Paşa İzmir'i çok seviyordu çünkü İzmir onun ideallerine yakın bir yerdi hem de çok milliyetçiydi, aynı zamanda uluslararası yaşam standartlarını kabule açık bir yerdi. Böyle bir şehrin bizim cumhuriyetimiz için önemi çok büyük" şeklinde konuştu.

Bu yıl 11. sini düzenledikleri meslek hizmet ödül töreninde konuşan Bölge Rotaract Temsilcisi Avukat Burak Terlemez gençlere örnek olan böylesi bir kişiyi ödül vermekten duydukları mutluluğu ifade ederek, "İlber Ortaylı Hocamızı ağırlamaktan büyük onur duyduk davetimizi kırmayıp ödül törenimize katıldığı ve güzel şehrimiz İzmirimiz hakkında verdiği değerli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oldukça geniş katılımlı toplantımızı düzenleyen, organize eden Kordon Rotaract Kulübümüze ve katılan tüm üyelerimize bu anlamlı gecede bir arada olduğumuz için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

2440. Bölge Rotaract Temsilciliği 11. Meslek Hizmet Ödül Töreni, Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek ve Bölge Rotaract Temsilcisi Burak Terlemez'in Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Meslek Hizmet Ödülü'nü takdim etmelerinin ardından sona erdi.