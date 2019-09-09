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Meslek kodu yanlış yazılan işçiye KDK'dan müjde

696 sayılı KHK ile sürekli işçi statüsüne geçen taşeron işçilerinin geçiş sürecinde yaşadıkları mağduriyet ve aksaklıklar, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimleriyle çözüme ulaşıyor.

09.09.2019 09:20 Meslek kodu yanlış yazılan işçiye KDK'dan müjde
696 sayılı KHK ile sürekli işçi statüsüne geçen taşeron işçilerinin geçiş sürecinde yaşadıkları mağduriyet ve aksaklıklar, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimleriyle çözüme ulaşıyor.

Bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde büro personeli olarak görev yapmakta olan işçi, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçti. Geçiş sürecinde doldurduğu evraklarda yaptığı işin niteliğini büro işleri olarak işaretlemesine rağmen e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol ederken meslek kodunun temizlik görevlisi olarak yazıldığını gördü. İş yerine dilekçeyle başvuran vatandaş, yanlışlığın giderilmesini talep etti ancak cevap alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, başvuru üzerine üniversite rektörlüğü ile iletişime geçti. Yapılan incelemeler neticesinde şikayetçinin haklı olduğunu ifade eden KDK'nın girişimleriyle Rektörlük Personel Daire Başkanlığı, sürekli işçinin meslek kodunu "büro memuru" olarak değiştirdi. Başvurucu, şikayetinde yer alan talebin gerçekleştiğini ifade ederek KDK'ya teşekkür etti. - ANKARA

İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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