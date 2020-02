Meslek kütüphanesi Aliağa'da açıldı

İş sağlığı ve güvenliği ile çeşitli meslekler hakkında yazılı kaynakların yer aldığı kütüphane, İzmir 'in Aliağa ilçesinde açıldı. Aliağa Gençlik Merkezi Nadir Nadi Kütüphanesi içerisine kurulan ve herkese açık olan kütüphane yazılı kaynaklarıyla meslek grupları için önem taşıyor.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) öncülüğünde Aliağa Belediyesinin destekleriyle kurulan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Kütüphanesi, Aliağa ilçesinde hizmete girdi.Kütüphanede, iş güvenliği uzmanları, öğrenciler, işverenler, çalışanlar, sağlık personelleri, iş yeri hekimleri ile uzmanlık sınavına hazırlananlar için yaklaşık 800 kitap bulunduğu belirtildi. İlk yardım, meslek hastalıkları, iş kazaları, iş güvenliği mevzuatı, afetler, araştırmalar, makaleler, yüksek lisans tezleri, dergi ve kitaplardan oluşan kütüphanenin herkese açık olduğu belirtildi.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) Başkanı Mutlu Baykal, açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Kurulduğumuz 2018 yılından bugüne Aliağamızda çok önemli çalışmalar yaptık. Temelde iş kazalarını, meslek hastalıklarını engelleyebilmek için kendi sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. İş güvenliği uzmanları olarak bizler sektörde maaşlı çalışan insanlarız. Toplum yararına yaptığımız çalışmalar bizleri daha çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor" dedi.İş güvenliği ve sağlığının hayatın her alanında önemli bir unsur haline geldiğini ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, "Sanayi şehri olan Aliağamızda bu önem daha da fazla. İş sağlığı konusundaki tedbirlerin başında eğitim geliyor. Eğitim anlamında yeterli kaynak yok. Var olan yazılı kaynaklara ulaşmakta da zorluklar yaşanıyor. Bu açıdan bakıldığında bu kütüphane büyük önem arz ediyor. Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Aliağamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.İSGARD Başkanı Mutlu Baykal, daha sonra kütüphanenin kurulmasına önemli desteklerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a plaket takdim etti. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, dernek tarafından hazırlanmış, her daim iş güvenliği kurallarına uyulması yönündeki beyanların bulunduğu tahtayı imzaladı.Törene ayrıca; Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Bayır, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Kemal Aygün, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, İSGARD yönetim kurulu üyeleri katıldı. - İZMİR