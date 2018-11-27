Meslek Liseleri Arasında Kitap Okuma Yarışması

Bingöl
Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde hizmet veren meslek lisesi öğrencileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi.
İl ve ilçelerdeki mesleki ve teknik liselerden yarışmaya katılan 39 öğrenciye okuması için 4 kitap verildi.
Daha sonra bu kitaplardan hazırlanan 60 soruluk çoktan seçmeli testin uygulandığı yarışmada, 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinden Sıla
Kalabalık birinci, Yaren Kayman ikinci olurken Solhan Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Taşçı da üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'i makamında ziyaret etti.
Öğrencileri tebrik eden Engin, okuma alışkanlığı kazandırması açısından yarışmanın önemine işaret ederek, "Kitap okumayı sevdirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu kazandırmak amacı ile liselerimiz arası kitap okuma yarışması düzenlenmiştir." dedi.
Engin, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Meslek Lisesi,Bingöl