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Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak

Piyasada maske bulma sıkıntısı yaşanması üzerine meslek liseleri önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan üretiminin ardından meslek liseleri maske üretimine de başlayacak.

17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:19
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak

Meslek liselerinde temizlik malzemeleri üretiminden sonra koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine de başlanacak. Hem N95 standardında hem de basit cerrahi maskelerden üretilecek. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı, önemli bir boşluğu dolduracak.

"14 PİLOT İL BELİRLEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak il milli eğitim müdürlükleriyle süreci koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti. 44 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde tüm illerdeki okulların temizlik ve dezenfeksiyonuyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm malzemelerini üretilebildiğini ve okullara ulaştırıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Okul sayısını nisan ayında 100'e çıkartmak için de planlama yaptık. Şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Piyasada maske bulunmasında sıkıntı çekiliyor. Sağlık Bakanlığımızla da durumu değerlendirdik. Maske üretimi için gerekli adımı atıyoruz. 14 pilot il belirledik. Bu illerde cerrahi maske üreteceğiz. İstanbul 'da 5, Bursa'da 3, İzmir'de 3, Gaziantep'te 3, Adana'da 3, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2, Sakarya'da 2, Antalya'da 2, Konya, Hatay , Tokat, Malatya ve Van'da da birer okul olmak üzere 30 okulumuzda cerrahi maske üreteceğiz. Diğer taraftan N95 standardında maske üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı seçtik. Bu illerimizde bir mesleki ve teknik Anadolu lisemizde N95 standardında maske üretebilmek için yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da Sultan Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hatay'da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapacağız. Mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tüm kapasitesiyle bu süreçte milletimizin yanında yer alacaktır. Nisan ayında üretimlere başlayacağız."

Etiketler : İstanbul, Hatay, Pilot, Ekonomi, Güncel

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