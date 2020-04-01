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Meslek liselerinde maske üretimi başladı

Adıyaman'da meslek liseleri sağlık personeli ve vatandaşlara maske üretimine başladı.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
Meslek liselerinde maske üretimi başladı

Adıyaman 'da meslek liseleri sağlık personeli ve vatandaşlara maske üretimine başladı.


Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi, Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir araya gelerek protokol imzalayıp maske üretimine başladı.


Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mitat Tepe, "Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüsü sağlık malzemesi ihtiyacı oluşmuştur. Bizler de Adıyaman Meslek Liseleri olarak Şube Müdürümüz Ramazan Çoban önderliğinde sağlık alanında sağlık birimlerimize ve vatandaşlarımıza bu süreçte nasıl katkı sağlarız düşüncesiyle üç okulumuz bir araya gelerek il milli eğitim müdürlüğümüzün onayı ile maske üretimine başladık" dedi.


Maske üretimini yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise yaptığı açıklamada, "Malum ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu çok ciddi bir salgın hastalık ile yüz yüze bulunmaktayız. Şuanda mesleki eğitimin de ne kadar önemli olduğu kamuoyu tarafından bir kez daha takdir edilmekte. İlimizde bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Adıyaman'daki meslek liselerimiz sağlık malzemeleri konusunda Adıyaman ihtiyacını karşılayabilecek üretim gücüne sahiptir. Burada maskeler üretiliyor. Günlük aşağı yukarı bin adet maske üretimi inşallah gerçekleşecek. Bu anlamda hastanelerimizin hatta toplumda yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağımızı umut ediyoruz. Eğer ihtiyaç olursa yine bu üretimimizi çalışan personellerimizle daha çok arttırabiliriz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Dumlupınar, Adıyaman, Güncel
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