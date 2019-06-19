Meslek liselerinin geleceği masaya yatırıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Meslek Lisesi Ülkenin Geleceği" toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Battalgazi ve Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mesleki ve Teknik Lise Müdürleri, öğretmenleri ve Rehber öğretmenler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program sinevizyon gösterimi ile devam etti.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan yardımcısı Celal Abbas Karaduman "Meslek liselerinin geleceğini konuşacağımız bu toplantı Malatya'da ilk defa yapılmaktadır. Bugün gelinen noktaya zor bir süreçten geçerek geldik. Meslek Liselerinin eski başarılı ve rağbet gören yapısına yeniden kavuşması adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile toplantılar yaptık. OSB'lerde araştırmalar yaparak tüm fabrikaları dolaşarak hangi iş gücüne ihtiyacımız olduğunu tespit ettik, analizler çıkardık. Sektörlerdeki eksikliğimizi 3 ana başlıkta topladık. Tekstil, Metal ve Otomasyon sektörlerinde ciddi bir ara eleman eksikliği olduğunu gördük. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulumuz oldu. İşveren ve fabrikalarla protokoller imzalayarak öğrencilerimize staj garantisi sağladık. Okul bitimi öğrencilerimizin protokol imzalanan fabrikalarda üretime katkıları bulunması amacıyla asgari ücretin 1,5 katı fazlası ile işe başlamalarını garanti altına aldık" dedi.



Başarılı öğrencilere mutlaka burs vereceklerini belirten Karaduman, "TOBB ETÜ işbirliği ile yabancı dil eğitimine ağırlık vermek, ERASMUS programı ile yurt dışı eğitim çalışması desteği ile birlikte okulumuzu makine eğitim ve öğretim araçlarıyla donanımını sağlamak için ihtiyaç analizlerini yaptık, öğrencilerimizin okul bitiminde takiplerini yaparak eğitimlerini ne şekilde kullandıklarını belirleme adına projeler üretmekteyiz. YÖK ile istişareler kurarak öğrencilerimizin Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçişini sağlamak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu anlamda Meslek liselerini memleketin geleceği olarak gören ailelerimizin öğrencilerini Yunus Emre'ye yönlendirmelerini istiyoruz. Meslek liselerine bir fırsat doğmuştur ve bu fırsatı iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, "Ülkemiz gerek özel sektörümüzün, gerekse kamu kurumlarımızın ve Hükümetimizin yaptığı yatırımlarla rekabet açısından önemli aşamalar kaydetti. İhracatımızı geliştirerek 500 Milyar dolar hacmine çıkartmak ve en önemli 10 ülke ekonomisi arasına sokmak için çalışmalarımız devam etmektedir. İnsan kaynağının yetişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yerel ve ulusal kalkınma için, hedeflerimize ulaşabilmemiz için en önemli unsurlardan biri olarak yaptığımız istişarelerde Mesleki Eğitim ön plana çıktı. Geleceğim Mesleğim projesi ile yola çıkarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve bizler bu projeyi önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin tanıtım videoları katılımcılara izletildi. Gösterimin ardından Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç'ın sunumlarına geçildi.



Program soru cevap kısmı ile son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA