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Meslek liseli öğrenciler stajlarını Avrupa'da yapacak

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Okulumuzun Uluslararasılaşmasında Sürekliliği Sağlama" projesi kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj yapacak.

23.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:10Meslek liseli öğrenciler stajlarını Avrupa'da yapacak
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Okulumuzun Uluslararasılaşmasında Sürekliliği Sağlama" projesi kapsamında 'nın farklı ülkelerinde staj yapacak.
Proje koordinatörü Kudret Gül, projeyi geliştirmekteki amaçlarının, öğrencilerin okul öncesi eğitimde yaşanan gelişmelere ve yenilikçi yaklaşımlara uygun mesleki bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Gül, stajla, öğrencilerin alacakları eğitim ve edindikleri tecrübeyle daha kolay istihdam edileceklerine inandıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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