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Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı

Giresun'da meslek liseli öğrenciler maddi durumu olmayan aileleri tespit ederek evlerinde yapılması gereken tadilatları yapıyor, sağlık meslek liseli öğrenciler ise aile fertlerine sağlıklı taraması yaparak hijyen konusunda destek sağlıyor.

12.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:57Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı
'da meslek liseli öğrenciler maddi durumu olmayan aileleri tespit ederek evlerinde yapılması gereken tadilatları yapıyor, sağlık meslek liseli öğrenciler ise aile fertlerine sağlıklı taraması yaparak hijyen konusunda destek sağlıyor.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında önceden belirlenen aileyi ziyaret edip, yapılacak işler konusunda inceleme yapılıyor. Yapılan incelemecinin ardından bugün il merkezinde bulunan meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler öğretmenleri ile ailenin bulunduğu eve gelerek yapılması gereken tadilat ve onarım işlemlerini yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada projeye dair bilgiler verdi. Tosunoğlu, "Meslek Liseliler ailelerle buluşuyor' projesi kapsamında bir ailemizi ziyaret ettik ve burada evde tespit ettiğimiz tüm tadilatları yapacağız. Lavabolardan, mutfak alanına ve perdelere kadar öğrencilerimiz tarafından yapılacak. Atatürk Sağlık Meslek Lisemizin öğrencileri de ilk yardım ve hijyenle ilgili ailemize bakım yapacak" dedi.

Seçtikleri ailenin önemli yönlerinden bir tanesinde iki tane özel eğitimli öğrencisi bulunması olduğunu ifade eden Ertuğrul Tosunoğlu, "Bu aileyi seçmemizdeki en önemli tarafı hem ekonomik durumu olmaması, hem de özel eğitim alan iki öğrencimiz var burada bu nedenle de bu çalışmayı burada gerçekleştirdi. Öğrencilerimizde keyif alarak burada çalışmayı yaptılar. Buranın malzemelerini ise hayırseverlerden temin ederek yaptık. Bu sayede öğrencilerin teoride kazanmış olduğu çalışmaları pratikte burada göstermiş oldu" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu ifade ederek hem derste öğrencilerini hayata geçirdiklerini hem de bir aileyi mutlu ettiklerini kaydetti.

Ev sahibi Havva Süral ise yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Evin tadilata ihtiyacı var biz yapamadık sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimiz bize destek oldular hepsine teşekkür ederiz" dedi. - GİRESUN

Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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