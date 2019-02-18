Meslek Liseliler Yanan Evi Yeniden Yapacak

Kaynak: DHA

YALOVA'da geçen hafta sobadan çıkan yangında evi yanan aileye, meslek lisesi öğrencilerinden yardım eli uzandı. Kentteki 5 meslek lisesinin öğrencileri, evi baştan aşağı yenileyecek. Hem derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacaklar hem de ailenin evini kullanılabilir hale getirecekler.Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, geçen hafta yanan evin yeniden kullanıma sunulacağını belirten Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, evin bakım, onarım ve tadilatını öğrencilerin yapacağını bildirdi. 15 gün içinde evi yaşanabilir hale getireceklerini söyleyen Müdür Tosun, "Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün bağlı okul ve kurumlarında eğitim gören öğrencilerimizin insani, ahlaki, milli ve manevi değerlerini güçlendirmek, yardımlaşma, birlik, beraberlik, merhamet duygularını pekiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında engelli bir baba ve 3 çocuğunun yaşadığı, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde çalışma başlattık. Proje sayesinde öğrencilerimiz bu evin bakımlarını, tadilatını yapacaklar. Özellikle projeye başlamadan önce sayın valimizin onayı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün desteği ve hayırseverlerimizin çok yoğun yardımlarıyla inşallah bu evi en kısa zamanda - 15 gün içinde - yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Projedeki hedefimiz çocuklarımızın değerlerini gelecek nesillere aktarmasını sağlamak. Yoksa devletimiz güçlü. Bu evin bakım ve onarımını çok kısa zamanda yerine getirebilirdi ama biz öğrencilerimizle beraber bu işin yapılmasını ve öğrencilerimizin içindeki merhamet duygusunu çıkarmasına çok önem veriyoruz. Bakanlığımızın amacı da bu yönde" dedi.Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü Öğretmeni Arzu Okumuş ise "Öğrencilerimizle beraber burada onarım gerektiren, yangın görmüş bir binada tadilat çalışması yapacağız. Sıvalar yenilenecek, seramikleri yenilenecek, boyası yapılacak. Bunlar da öğrencilerimizin gördüğü konular üzerinde paralellik sağlıyor. Okulda teorik olarak gördüklerini burada aslını yaparak uygulama fırsatı bulacaklar" diye konuştu.Evi yanan Kadir Karahasan'ın annesi Seniye Karahasan da yapılacak çalışma nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Karahasan, "Önce Valimize, sonra Milli Eğitim Müdürümüze, daha sonra da velilere ve öğrencilere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.Öğrenciler de böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. - Yalova