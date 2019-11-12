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Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine "tamirat-tadilat" yardımı

Giresun'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin sağlık taramaları ile evlerinin tamirat ve tadilat işlerini yapıyor.

12.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:10
'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin sağlık taramaları ile evlerinin tamirat ve tadilat işlerini yapıyor.
Kent merkezindeki çeşitli meslek okullarında eğitim gören öğrenciler, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Aksu Mahallesi'ndeki bir ailenin evine gitti.
İhtiyaç sahibi ailenin evinde tadilat yapan öğrenciler, aile fertlerini sağlık taramasından da geçirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin su tesisatı, boya, mutfak tezgahı onarımı gibi işlerin tamamını yaptığını söyledi.
Aksu Mahallesi'nde evinde tadilat yaptıkları ailenin iki özel öğrencisi olduğunu belirten Tosunoğlu, "Aileye daha iyi bir ortam hazırlama adına yaptığımız bir çalışma. Öğrencilerimiz de keyif alarak bu çalışmayı yaptı. Burada malzemeleri hayırseverlerden sağladık." dedi.
Tosunoğlu, öğrencilerin de teorikte kazandığı becerileri pratikte uygulama fırsatı yakaladığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Yine Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı perdeler eve asılacak. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de ilk yardımla ilgili ayrıntılı bakım yapacak. Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yemek yaparak çalışanlara ikram edecek. Merkez ilçede bulunan mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin birlikte yapmış olduğu bir çalışma."
Projenin bir amacının da farklı kuşakları birleştirmiş olduğunu dile getiren Tosunoğlu, öğrencilere, yardımseverlik ve yaşlılara saygı duygularını da işlediklerini kaydetti.
Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Bayrak ise maddi durumu iyi olmayan ailelerle buluştuklarını belirterek, topluma faydalı olup kendilerini mesleki anlamda geliştirdiklerini söyledi.
Ev sahibi Havva Süral ise evinin tadilata ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Kendimiz yapamamıştık, öğrencilerin yapması çok iyi oldu. Öğrencilere, öğretmenlere ve okul müdürlerine çok teşekkür ederiz. Öğrencilerin elleri dert görmesin, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.
125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğündeki projeye, Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılıyor.
Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Giresun, Güncel

Kaynak: AA


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