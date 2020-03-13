Meslek liselilerin ürettiği dezenfektanlara sipariş yağıyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesi ile Kütahya'da temizlik ve hijyen malzemeleri üreten iki meslek lisesi, pek çok ilden gelen dezenfektan siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
13.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:42
İSMAİL ÖZDEMİR/MUHARREM CİN - Bursa 'nın Yıldırım ilçesi ile Kütahya 'da temizlik ve hijyen malzemeleri üreten iki meslek lisesi, pek çok ilden gelen dezenfektan siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Bölümü'nde üretilerek yurt genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına satılan temizlik ürünlerine Türkiye'nin birçok yerinden sipariş geliyor.
Okul yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı binalarını ve diğer yaşam alanlarını dezenfekte etmek isteyenlerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.
Lisenin müdürü Abdullah İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfektanın yanı sıra sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey ve cam temizleyiciler ile yağ çözücü ürettiklerini söyledi.
Bugünlerde gündemde virüs salgını olduğundan dezenfektan üretimine yoğunlaştıklarını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:
"Kamu kuruluşlarının, özel sektörün ihtiyacı doğrultusunda ekip olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle üretim yapmaktayız. Son dönemde üretimimizi ihtiyaca binaen 4-5 katına çıkardık. Normal şartlarda günde 5 ton civarında üretim yapıyorduk, şu anda 20-25 tonlara yükselttik. Gece gündüz çalışma içindeyiz, sevkiyatımız devam ediyor. Öğrencilerimizin hem üreterek öğrenme hem de bu krizin sağlık meselesinin çözümü noktasında el birliğiyle süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz. Marmara Bölgesi, İstanbul'da Çağlayan Adalet Sarayı gibi yerler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline dezenfektan gönderiyoruz."
Ham madde fiyatlarındaki yükseliş
İnce, piyasada ham madde fiyatlarının son bir haftada yükselmesine anlam veremediklerini, fırsatçılardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Ham madde temininde sıkıntı yaşadıklarına değinen İnce, "Piyasa koşullarında hiçbir olumsuz durum olmamasına rağmen ham madde fiyatları 4 kat arttı. Dolayısıyla ham maddede haksız, fahiş ve nedensiz bir fiyat artışı var." dedi.
İnce, devletin, hükümetin fırsatçılıkla ilgili gereken önlemleri aldığını hatırlattı.
Kendilerinin 40-50 liraya verdikleri ürünlerin internette 100-200 liradan satıldığını dile getiren İnce, "Bunlardan rahatsız oluyoruz. Elimizden geldiğince çok seri, çok yoğun yüksek miktarda kaliteli ve uygun fiyata üretip bunu da kamunun ve özel sektörün hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Abdullah İnce, sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandırdıklarını, çalışan öğrencilerin kişi başına aylık 1500-2 bin lira kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Tam kapasiteyle çalışıyorlar
Kütahya'daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde ise antibakteriyel hipoklorit esaslı yüzey temizleyici üretimine başladı.
Vefa Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulda, koronavirüse yönelik tedbirlerden dolayı gelen dezenfektan talebi nedeniyle tam kapasite çift vardiya üretim yapılıyor.
Okul Müdürü Mustafa Özünlü, 4 yıl önce faaliyetine başlayan lisede döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından yaklaşık 101 çeşit sıvı deterjan üretildiği bilgisini verdi.
Bakanlık talimatıyla koronavirüse karşı hipoklorit esaslı yüzey temizleyici üretimine başladıklarını bildiren Özünlü, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin üretim bakımından en yüksek kapasiteli okuluyuz. Koronavirüsle ilgili yaşanan olağanüstü durum nedeniyle imal ettiğimiz diğer ürünlerin üretimine ara verdik. Kütahya ve diğer illerden çok yoğun talep var. Günlük 31 ton üretim yapıyoruz. İmal ettiğimiz dezenfektan ürünler burada hiç bekletilmeden öncelikli olarak okullara ve yurtlara sevk ediliyor. İkinci bir emre kadar tam kapasiteli üretime devam edeceğiz."
Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Bölümü'nde üretilerek yurt genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına satılan temizlik ürünlerine Türkiye'nin birçok yerinden sipariş geliyor.
Okul yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı binalarını ve diğer yaşam alanlarını dezenfekte etmek isteyenlerin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.
Lisenin müdürü Abdullah İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfektanın yanı sıra sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey ve cam temizleyiciler ile yağ çözücü ürettiklerini söyledi.
Bugünlerde gündemde virüs salgını olduğundan dezenfektan üretimine yoğunlaştıklarını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:
"Kamu kuruluşlarının, özel sektörün ihtiyacı doğrultusunda ekip olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle üretim yapmaktayız. Son dönemde üretimimizi ihtiyaca binaen 4-5 katına çıkardık. Normal şartlarda günde 5 ton civarında üretim yapıyorduk, şu anda 20-25 tonlara yükselttik. Gece gündüz çalışma içindeyiz, sevkiyatımız devam ediyor. Öğrencilerimizin hem üreterek öğrenme hem de bu krizin sağlık meselesinin çözümü noktasında el birliğiyle süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz. Marmara Bölgesi, İstanbul'da Çağlayan Adalet Sarayı gibi yerler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline dezenfektan gönderiyoruz."
Ham madde fiyatlarındaki yükseliş
İnce, piyasada ham madde fiyatlarının son bir haftada yükselmesine anlam veremediklerini, fırsatçılardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Ham madde temininde sıkıntı yaşadıklarına değinen İnce, "Piyasa koşullarında hiçbir olumsuz durum olmamasına rağmen ham madde fiyatları 4 kat arttı. Dolayısıyla ham maddede haksız, fahiş ve nedensiz bir fiyat artışı var." dedi.
İnce, devletin, hükümetin fırsatçılıkla ilgili gereken önlemleri aldığını hatırlattı.
Kendilerinin 40-50 liraya verdikleri ürünlerin internette 100-200 liradan satıldığını dile getiren İnce, "Bunlardan rahatsız oluyoruz. Elimizden geldiğince çok seri, çok yoğun yüksek miktarda kaliteli ve uygun fiyata üretip bunu da kamunun ve özel sektörün hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Abdullah İnce, sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandırdıklarını, çalışan öğrencilerin kişi başına aylık 1500-2 bin lira kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Tam kapasiteyle çalışıyorlar
Kütahya'daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde ise antibakteriyel hipoklorit esaslı yüzey temizleyici üretimine başladı.
Vefa Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulda, koronavirüse yönelik tedbirlerden dolayı gelen dezenfektan talebi nedeniyle tam kapasite çift vardiya üretim yapılıyor.
Okul Müdürü Mustafa Özünlü, 4 yıl önce faaliyetine başlayan lisede döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından yaklaşık 101 çeşit sıvı deterjan üretildiği bilgisini verdi.
Bakanlık talimatıyla koronavirüse karşı hipoklorit esaslı yüzey temizleyici üretimine başladıklarını bildiren Özünlü, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin üretim bakımından en yüksek kapasiteli okuluyuz. Koronavirüsle ilgili yaşanan olağanüstü durum nedeniyle imal ettiğimiz diğer ürünlerin üretimine ara verdik. Kütahya ve diğer illerden çok yoğun talep var. Günlük 31 ton üretim yapıyoruz. İmal ettiğimiz dezenfektan ürünler burada hiç bekletilmeden öncelikli olarak okullara ve yurtlara sevk ediliyor. İkinci bir emre kadar tam kapasiteli üretime devam edeceğiz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Meslek Lisesi, Yıldırım, Kütahya, Bursa, Güncel
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