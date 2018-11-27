"Meslek Lisesi Hepimizin Meselesi"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Başkanı Abdullah Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Valiler Kararnamesi ile Bursa'ya atanan Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular. Heykel'deki tarihi Valilik Binası'ndaki ziyarete; BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, Başkan Vekili Mefküre Zümbülova, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Parseker, Ali Türkün ve Orhan İğrek katıldı.

Kent ekonomisi ve iş dünyasının beklentilerinin ele alındığı görüşmede, Bursa OSB hakkında Vali Canbolat'a bilgiler veren Başkan Bayrak, "1960'lı yılların başında kurulmuş, Türkiye'nin ilk ve en köklü sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgemizde bugün 250'yi aşkın fabrika üretim yapıyor, bölgemiz 60 bine yakın istihdam sağlıyor. Bursa'nın yaptığı 14 milyar dolarlık ihracatın 6,5 milyar doları bölgemizden gerçekleştiriliyor. 58 yıllık ciddi bir birikime sahibiz." dedi.

SANAYİNİN NİTELİKLİ ÇALIŞANA İHTİYACI VAR

Bayrak şöyle devam etti:

"Bugün neredeyse Bursa'daki tüm fabrikalar nitelikli çalışan sıkıntısı çekiyor. Ve sanayide vasıflı, eğitim almış çalışana büyük ihtiyaç var. BOSİAD olarak mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı, bu konuda önder olarak devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmayı, kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmeyi amaçlıyoruz. 'BOSİAD Mesleki–Teknik Eğitimi Özendirme Projesi' çerçevesinde, olanakları kısıtlı, başarılı gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren meslek liselerine girmelerinin desteklenmesi, staj olanağı sağlanarak, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla 2019 yılı başında üretim seferberliğinin neferleri için bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyoruz. Bizlere destek vermenizden büyük mutluluk duyarız."

MESLEK LİSELERİ SANAYİ İLE ENTEGRE OLMALI

Meslek liseleriyle ilgili yeni bir konseptin geliştiğini açıklayan Vali Canbolat da, "Artık sanayi bölgelerinin içine meslek liseleri açılıyor, yanına yurtlar yapılıyor. Böyle bir yapıya gidilerek meslek liseleri cazip hale getirilmeli. Maalesef bir dönem belli tartışmalar nedeniyle meslek liseleri cazibesini kaybetti. Ve meslek liselerini dönüştüremedik, bu da bir gerçek. Bu okullar sanayi ile entegre hale getirmek lazım. Önümüzdeki süreçte buna ağırlık vermek gerekiyor ve hükÜmetimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri arasında bu konu ciddi biçimde yer alıyor. Tabii bu dönüşüm bir süreç gerektiriyor. Güzel projeniz için şimdiden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Bayrak, Vali Canbolat'a Bursa OSB'yi anlatan "Bir Sanayi Devrimi" kitabını takdim etti.