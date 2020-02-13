Haberler » Güncel » Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti - Haber

Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelliler için rehabilitasyon masası hazırladı.

13.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:32Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelliler için rehabilitasyon masası hazırladı.
Öğrenciler öğretmenleri gözetiminde hazırladıkları rehabilitasyon masasını Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim etti.
Merkeze getirilen rehabilitasyon masasında engellilere fizik tedavi hizmeti verilmeye başlandı.
Merkezin müdürü Yalçın Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluklarının örnek olması gerektiğini söyledi.
Merkezlerinde 43 engelliye hizmet verildiğini anlatan Sağlam, öğrenciler tarafından hazırlanan rehabilitasyon masasında engellileri tedavi etmeye başladıklarını dile getirdi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:48:49