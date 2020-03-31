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Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri günlük 3 bin maske üretiyor

Erzurum'da iki ayrı meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından günlük 3 bin maske üretiliyor.

31.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:31
Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri günlük 3 bin maske üretiyor
Erzurum 'da iki ayrı meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından günlük 3 bin maske üretiliyor.

Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hamidiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Korona Virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte maske üretimine başlandı. 20 gram üç kat maskelik özel kumaştan üretilen maskeler Sağlık Bakanlığı Bilim kurulundan onaylı olarak standartlara uygun olarak yapılıyor. Tek kullanımlık hijyenik yüz maskesi üretimini artıran okullarda kapasitenin 4 bin maskeye çıkarılması planlanıyor

Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çiğdem Hopur her iki oluda bin 500 maske üretimi olarak günlük 3 bin maske yapıldığını belirterek, "11 öğretmen ve öğrencimiz vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kapasiteyi artırarak 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz.Piyasada fahiş fiyatla satılan hijyenik olmayan standartlara uygun olmayan maske üretimini durdurmak ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için üretim yapıyoruz. Burada ürettiğimiz maskelerden 100 adet Yakutiye Kaymakamlığımıza vererek ihtiyaç sahiplerine verilmesini sağladık. Bu çalışmalarla meslek liselerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel
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