Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Meslek lisesi öğretmenleri mobil dezenfektan robotu üretti

Adana'daki Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, yeni tip korona virüse karşı okulda mobil dezenfektan robotu üretti.

17.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:09
Meslek lisesi öğretmenleri mobil dezenfektan robotu üretti
Adana 'daki Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, yeni tip korona virüse karşı okulda mobil dezenfektan robotu üretti. Öğretmenler günde 400 adet siperlik de üreterek sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında üretim yapmak için Türkiye genelindeki meslek liseleri ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Kimi meslek lisesi sağlık çalışanları için hayati öneme sahip siperliği üretirken kimi lise maske ve dezenfektan üretiyor. Adana'da bulunan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise gönüllü 4 öğretmen hem mobil dezenfektan robotu yaptı hem de günlük 400 adet siperlik üretiyor.

İnsanların giremediği noktalara cep telefonu ile kontrol edilip girebilen robot, önce siren çalarak etrafındakileri uyarıyor arkasından da korona virüse karşı üretilmiş sıvıyı püskürterek ortamı dezenfekte ediyor. İlk etapta prototip olarak yapılan robot, destek verilmesi halinde daha da geliştirilerek gündelik yaşamda insanlara dezenfekte konusunda yardımcı olabilecek.

Ayrıca 3D yazıcı ile 1 buçuk saatte 1 maske üretilebilirken 4 öğretmen asetatı kendileri kesip birleştirerek günde 400 adet de sağlık çalışanları için siperlik üretiyor. Üretilen siperlikler de, Adana'daki tüm hastanelere ve çevre illerdeki sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderiliyor.

"Dezenfekte edilmiş ortamda üretim yapıyoruz"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazlı Aşçıoğlu, gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek "Elektronik bölümündeki öğretmen arkadaşlarımız mobil robot geliştirdiler. Ardından yüz siperliği üretmeyi düşündük. Artık günde 400 adet üretiyoruz. Haftada 3-4 gün gelip çalışıyoruz. İhtiyaç duyan birçok kuruma ulaştırıyoruz. Doğu illerine de gönderiyoruz. Evlerine yeri gelince hiç gidemeyen sağlık çalışanlarımıza böyle yardımcı oluyoruz. Burada 4 öğretmen arkadaşımız çalışıyor. Şu an yetiyor. Çok kalabalık olmaya da gerek yok. Burada çok dezenfekte edilmiş bir ortamda üretim yapıyoruz. Çok hassas bir yer burası tedbirli davranıyoruz. Bütün öğretmenlerimiz gönüllü olarak çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İnsan giremeyen yerlere robot girebilir"

Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Soner Gürkan ise, robotun destek verilmesi halinde daha da geliştirilebileceğini belirterek, "Ülkemizde salgın olduğu için bizler de ülkemize katkıda bulunalım diye ilaçlama robot sistemi yaptık. Bu robot sistemimiz tamamen cep telefonundan kontrollü. Bunu şöyle düşündük. Salgının çok büyük olduğu yerlerde, insanın giremeyeceği yerlerde bu cihazımızı bölgeye getirerek virüs olan bölgeyi ilaçlamak için kullanmış olduk. 4 kanallı çalışıyor bu sistemimiz. Önce etrafta canlı var ise ses sistemi ile sinyal veriyor ardından da ilaçlamaya başlıyor" diye konuştu.

"Sipariş çok fazla"

Günlük 400 adet siperlik ürettiklerini de söyleyen Gürkan, "3D yazıcılar normalde bir siperliği 2 saatte üretiyor. Biz de kendi bantlarımızı oluşturarak parçaları birleştirip günde 400 adet sağlıkçılarımıza siperlik üretiyoruz. Sipariş çok fazla bizler de elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Güncel ››Meslek lisesi öğretmenleri mobil dezenfektan robotu üretti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:30: Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi - Haber 09:29: Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak - Haber 09:28: ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalıda Kovid-19 tespit edildi - Haber 09:27: Korona virüs İzmir'de de kuryelerin yükünü ağırlaştırdı - Haber 09:26: Pazar yeri dezenfekte edildi - Haber 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber