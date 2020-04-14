Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Meslek Lisesi üretiyor Belediye kullanıyor

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyemiz tarafından kullanılmaya başlandı.

14.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:28
Meslek Lisesi üretiyor Belediye kullanıyor

KULLANILMAYABAŞLANDI

Meslek Liseleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri Belediyemiz ihtiyacı doğrultusunda alınarak kullanılıyor. İki okulda günde 7 ton dezenfektan,2 ton da temizlik malzemesi üretiliyor. Üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyemiz tarafından kullanılmayabaşlandı.

TEBRİKLER

Belediyemiz ilaçlama ve çalışmalarında Kırıkkale'de bulanan Meslek Liseleri öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünlerinin ilk üretimini alarak kullanmaya başladı.Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı," Öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Meslek Liselerimiz tarafından üretilen ürünleri belediye temizlik işleri ekiplerimiz tarafından kullanılmaya başlandı.Belediye olarak Meslek Liselerini ürettiği ürünleri kullanmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kulandı.

TEŞEKKÜRLER

Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Mehmet Saygılı, Meslek Lisesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› Güncel ››Meslek Lisesi üretiyor Belediye kullanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:58: KORONAVİRÜSÜ YENEN AKADEMİK SOLUNUM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT TUTLUOĞLU... - Haber 10:58: Akyurt'ta öğrencilere büyük destek - Haber 10:58: DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı - Haber 10:57: Binlerce kişinin tahliye edildiği infaz düzenlemesinde 'Tosuncuk' detayı! Cezası düşecek - Haber 10:57: ARDAHAN 2 çoban köpeği çiftliğe gelen kurt sürüsünü kaçırttı - Haber 10:40: Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber