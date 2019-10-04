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Meslek lisesi yılda 20 bin kilowatt elektrik üretecek

Seferoğlu Elektrik tarafından yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 'Lisanssız Çatı Güneş Elektrik Üretim Tesisi' kuruldu.

04.10.2019 10:50Meslek lisesi yılda 20 bin kilowatt elektrik üretecek
Seferoğlu Elektrik tarafından yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 'Lisanssız Çatı Güneş Elektrik Üretim Tesisi' kuruldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde Seferoğlu Elektrik tarafından yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje ile; Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 'Lisanssız Çatı Güneş Elektrik Üretim Tesisi'ne sahip oldu.

Öğrenciler için uygulama alanı olacak

Öğrencileri temiz ve çevre dostu güneş enerjisi üretimi hakkında bilgilendirmek, eğitimlerini desteklemek, okullarında bir uygulama alanına sahip olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kendi elektriğini kendisi üretecek. Öğrenciler okullarında sahip oldukları GES tesisi ile yenilenebilir enerji teknolojisinin gelişimini yakından takip edebilecek, teorik ve pratik olarak eğitimler alabilecek.

Kendi elektriğini, kendi üretecek

Çevreyi kirletmemesi, zararlı atık oluşturmaması, kurulum ve kullanım kolaylığı sunmasıyla yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, eğitim tesislerinde enerji verimliliği önlemleri konusunda da büyük rol oynuyor. Yapılan bilgilendirmede; şirket tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi çatısının üzerine gücü 240 Wp olan 48 adet panel yerleştirildi. İnvertör gücü 15000 VA ve kurulu gücü 11,52 kWp olan Çatı Üzeri GES ile Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yılda yaklaşık 20 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

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