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Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

AFYONKARAHİSAR'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan üretim çalışmalarında, 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretimi yapıldı.

29.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:28
Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

AFYONKARAHİSAR'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan üretim çalışmalarında, 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretimi yapıldı. Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, "Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kimya laboratuvarı bulunan 38 meslek lisesine hijyen malzemesi üretimi için verilen iznin ardından bu okullardan biri olan Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri de çalışmalara başladı. Okulun Kimya Bölümü'nde görevli 4 öğretmen ve 20 öğrenci, 10 gün boyunca el ele verdi ve 150 ton hijyen malzemesi üretti. Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınıyla mücadelede taşın altına ellerini koyarak, "Koronavirüs savaşında biz de varız" dedi.

Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan hijyen ürünleri üretiminde gelinen noktaya ilişkin bilgiler verirken, 10 günde 150 ton üretim yaptıklarını söyledi. Ergenekon, "Bölümümüzde görevli 4 öğretmenimiz ve dönüşümlü çalışan 20 öğrencimizle üretimlere başladık. Yaklaşık 10- 12 günde toplam üretim kapasitemiz 150 tona ulaştı" dedi.

'GAZİ-03' MARKASIYLA ÜRETİYORUZ'

Dezenfektan dışında da üretimlere devam ettiklerini aktaran Ergenekon, "Hijyen solüsyonunun yanı sıra 15 ton sıvı el sabunu, 5 ton yüzey temizleyici ve 9 ton çamaşır suyu üretimi yaptık. Ürettiğimiz ürünleri başta Afyonkarahisar il merkezi ve ilçeleri olmak üzere Eskişehir, Uşak, Muğla, Kırıkkale gibi illere de gönderiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yetkilendirmesi dahilinde gelen talepler doğrultusunda üretim yapmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Afyon, Güncel

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