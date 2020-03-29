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Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildiAFYONKARAHİSAR'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan hijyen malzemesi üretim çalışmalarında 10 günde 150 ton üretim yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

29.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:42
Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi
AFYONKARAHİSAR'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan hijyen malzemesi üretim çalışmalarında 10 günde 150 ton üretim yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, "Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kimya laboratuvarı bulunan 38 meslek lisesine hijyen malzemesi üretimi için verilen iznin ardından 38 okuldan biri olan Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri çalışmalara başladı. Okulun Kimya Bölümü'nde görevli 4 öğretmen ve 20 öğrenci, 10 gün boyunca el ele verdi ve 150 ton hijyen malzemesi üretti. Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınıyla mücadelede taşın altına ellerini koyarak, "Koronavirüs savaşında biz de varız" dedi.
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan hijyen malzemeleri üretim çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgiler verirken, 10 günde 150 ton üretim yaptıklarını söyledi. Ergenekon, "Bölümümüzde görevli 4 öğretmenimiz ve dönüşümlü çalışan 20 öğrencimizle üretimlere başladık. Yaklaşık 10- 12 günde toplam üretim kapasitemiz 150 tona ulaştı" dedi.
'GAZİ-03' MARKASIYLA ÜRETİYORUZ'
Hijyen solüsyonu dışında da farklı üretimlere devam ettiklerini aktaran Ergenekon, "Hijyen solüsyonunun yanı sıra 15 ton sıvı el sabunu, 5 ton yüzey temizleyici ve 9 ton çamaşır suyu üretimi yaptık. Ürettiğimiz ürünleri başta Afyonkarahisar il merkezi ve ilçeleri olmak üzere Eskişehir, Uşak, Muğla, Kırıkkale gibi illere de gönderiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yetkilendirmesi dahilinde gelen talepler doğrultusunda üretim yapmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.
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Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Afyon, Güncel

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Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

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