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Meslek lisesinde 100 bin maske üretecekler

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde cerrahi maske ve yüz koruyucu maske üretimi başladı.

25.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:08
Meslek lisesinde 100 bin maske üretecekler

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde cerrahi maske ve yüz koruyucu maske üretimi başladı. Günde 500 maske üretilirken, hedefin toplam 100 bin maske üretimi olduğu belirtildi.

Tüm dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından koruyucu yüz maskesi ve cerrahi maske kullanımında artış yaşandı. Gerek sağlık kuruluşlarında çalışanların gerekse de virüse karşı kendi önlemini alanların kullandığı maskelere talep her geçen gün artıyor. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimliği ortak projesi kapsamında Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske üretimi başladı. Aralarında okulun Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğretmenleri, öğrencileri, gönüllü eski mezunları ve okul yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişilik ekip, plastik malzemeden yapılan 'yüz koruyucu' ve pamuklu kumaştan üretilen 'üç katlı cerrahi maske' olmak üzere iki tip maske üretimi yapıyor. Üretimde öncelikle cerrahi maskeye ağırlık veriliyor. Okulda günde 500 adet cerrahi maske üretimi yapılıyor. İlk etapta üretilen yüz koruyucu maske sayısı ise 80 adet oldu. Malzeme temin edilebileceği sürece yüz koruyucu maske yapımına da devam edileceği bildirildi. Cerrahi maskede hedef ise toplam 100 bin adet üretim olduğu kaydedildi. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Torbalı Başhekimliği ve çeşitli firmalarca temin edilen malzemelerle üretime geçen okulda, ilk olarak Torbalı Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacı karşılanacağı bildirildi. Sonrasında ilçe genelindeki diğer talep gelen diğer kamu kuruluşu ve tesisler için de maske üretimi yapılacağı belirtildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit Alpay Karataş, "Öğretmen arkadaşlarımızla, sürece katkı sağlamak amacıyla cerrahi maske ve yüz koruyucu maske üretmeye çalışmaktayız. Nasıl ki kurtuluş savaşında ninelerimiz orduya mermi taşıdıysa biz de bu mantıkla sağlık personellerine ve vatandaşlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz" dedi.

EVLERDE ÜRETİM YAPILACAK

İlk etapta maske üretiminin okulda gerçekleştiğini ifade eden Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, "Temin edilecek olan malzemelerle ilerleyen günlerde evlerinde makine olan gönüllü kadınlar da evlerinde maske üretecek. İlk etapta hastanenin maske ihtiyacını karşılayacağız. Ardından ise ilçe geneline maske ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte rol alan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz. Hep birlikte başarıp, virüsü yeneceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Torbalı, Güncel

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