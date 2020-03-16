Meslek lisesinden dezenfektan üretimi
Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerin dezenfektan üretirken görüntüleri Okul Müdürü Yusuf Çalışkan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
16.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:04
Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÖğrencilerin dezenfektan üretirken görüntüleriOkul Müdürü Yusuf Çalışkan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirlerHATAY - Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Meslek lisesinden dezenfektan üretimi
Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulların temizliğinde kullanılmak üzere günlük 10 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.
Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya teknolojisi bölümünde dezenfektan ürettiklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığından onay alınan yüzey dezenfektanı ürününü öğretmenlerin gözetiminde ürettiklerini kaydeden Çalışkan, şunları konuştu:
"Ürünü, Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu mevzuata uygun şekilde üretiyoruz. Hedefimiz, öncelikle Antakya ve Hatay'ın dezenfekte işleminde kamu yararı ilkesini baz alarak toplumumuza hizmet vermek. Sonrasında ise diğer illerimizden gelen talepleri karşılama hedefindeyiz. Kamu kurumu olmanın gereğini yaparak hizmet veriyoruz, herhangi bir kazanç sağlama gibi bir gaye
Meslek lisesinden dezenfektan üretimi
Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulların temizliğinde kullanılmak üzere günlük 10 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.
Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya teknolojisi bölümünde dezenfektan ürettiklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığından onay alınan yüzey dezenfektanı ürününü öğretmenlerin gözetiminde ürettiklerini kaydeden Çalışkan, şunları konuştu:
"Ürünü, Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu mevzuata uygun şekilde üretiyoruz. Hedefimiz, öncelikle Antakya ve Hatay'ın dezenfekte işleminde kamu yararı ilkesini baz alarak toplumumuza hizmet vermek. Sonrasında ise diğer illerimizden gelen talepleri karşılama hedefindeyiz. Kamu kurumu olmanın gereğini yaparak hizmet veriyoruz, herhangi bir kazanç sağlama gibi bir gaye
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Meslek lisesinden dezenfektan üretimi
Etiketler : Doğu Akdeniz, Okul Müdürü, Hatay, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?