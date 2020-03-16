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Meslek lisesinden dezenfektan üretimi

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerin dezenfektan üretirken görüntüleri Okul Müdürü Yusuf Çalışkan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler HATAY - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

16.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:04
Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğrencilerin dezenfektan üretirken görüntüleri
Okul Müdürü Yusuf Çalışkan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler
HATAY - Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Meslek lisesinden dezenfektan üretimi
Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulların temizliğinde kullanılmak üzere günlük 10 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.
Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya teknolojisi bölümünde dezenfektan ürettiklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığından onay alınan yüzey dezenfektanı ürününü öğretmenlerin gözetiminde ürettiklerini kaydeden Çalışkan, şunları konuştu:
"Ürünü, Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu mevzuata uygun şekilde üretiyoruz. Hedefimiz, öncelikle Antakya ve Hatay'ın dezenfekte işleminde kamu yararı ilkesini baz alarak toplumumuza hizmet vermek. Sonrasında ise diğer illerimizden gelen talepleri karşılama hedefindeyiz. Kamu kurumu olmanın gereğini yaparak hizmet veriyoruz, herhangi bir kazanç sağlama gibi bir gaye
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Meslek lisesinden dezenfektan üretimi

Kaynak: AA

Etiketler : Doğu Akdeniz, Okul Müdürü, Hatay, Güncel

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