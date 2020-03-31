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Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan çalışmalar doğrultusunda Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler, "otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle" cerrahi maske üretimine başladı.

31.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:35
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan çalışmalar doğrultusunda Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler, "otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle" cerrahi maske üretimine başladı. Saatte 7 bin 200 adet üretim kapasitesine sahip makine ile üretilecek cerrahi maskeler hastanelere ulaştırılacak.
Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitelerini harekete geçirdi. Meslek liselerinde, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.
MEB, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık verdi. Çalışmalar sonucunda, "otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle" Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde yaklaşık 100 bin maskenin seri imalatına başlandı. Saatte 7 bin 200 maske üretme kapasitesine sahip makine aynı zamanda burun teli de takıyor.
Üretim öncesi okulun bu amaçla kurulan atölyesinin zemini antibakteriyel malzemelerle kaplanırken duvarları antibakteriyel boyalarla boyandı. Okulda görevli 8 gönüllü öğretmen, dezenfekte odasındaki işlemler tamamladıktan sonra tulum, galoş ve eldiven giyip maske takarak üretime başladı.
"Gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülfem Yelenlibağ, çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yelenlibağ, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartları hafifletmek amacıyla maske üretimine başladıklarını bildirdi.
Makinenin telli maske ürettiğini belirten Yelenlibağ, "Tüm İstanbul'a aynı zamanda tüm resmi kurumlara, valiliğe, bakanlıklarımıza üretim sağlamaktayız. Bizler gerekli steril ortamı sağladık. Bu bağlamda öğretmenlerimizle beraber, gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımıza maske üretmeye devam edeceğiz. Bizden maske talep eden bütün kurumlara Bakanlığımız aracığıyla gönderiyoruz." dedi.
Yelenlibağ, gerekli sterilizasyon yapıldıktan sonra maskelerin poşetlenerek paketlendiğini, talep halinde günlük üretimi 100 bin adede çıkarabileceklerini sözlerine ekledi.
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Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, MEB, Güncel

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Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor
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