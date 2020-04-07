Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen ve sağlık çalışanı, ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla 3 katlı cerrahi maske üretimine başladı.

07.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:20
Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor
Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen ve sağlık çalışanı, ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla 3 katlı cerrahi maske üretimine başladı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman Meslek Eğitim Merkezi, Dumlupınar ile Erdemir Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, ortak proje oluşturdu.
Proje kapsamında gönüllü 6 öğretmen, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.
Gönüllüler ekibinin ürettiği maskeler, kentteki sağlık kuruluşları ile talepler doğrultusunda vatandaşların ihtiyacını karşılayacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla maske üretimine başladıklarını belirtti.
Ekibin, günde 1000 adet tek kullanımlık maske ürettiğini ifade eden Alagöz, "Ürettiğimiz maskeleri, kentteki ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara veriyoruz. Bu manada meslek liselerinin çok anlamlı ve bu süreçte çok önemli olduğunu görüyoruz. Meslek liselerini sağlık çalışanı gibi alkışları hak ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Alagöz, daha önce de kentteki okullarda dezenfektan ve siperlik maske üretimine başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dumlupınar, Adıyaman, Alagöz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:49: Acemi askerler karantina sonrasında birliklerine teslim edildi - Haber 14:48: Bulanık Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyor - Haber 14:48: Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haber 14:48: İzmir'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:48: Koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler