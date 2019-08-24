Meslek odaları Karagöl için seferber oldu

Bursa'da bazı meslek odaları, geçmişte meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kuruyan Gemlik ilçesindeki Karagöl ile ilgili çalışma başlattı.

Gemlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karagöl'ü yeniden doğaya kazandırmak ve havzasındaki endemik türleri korumak isteyen çevre, ziraat, jeoloji ve inşaat mühendisleri odalarının temsilcileri, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile bölgede incelemelerde bulundu.

Sertaslan, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, göldeki suyun 2009 yılında yaşanan toprak kaymaları sonucu zaman içinde kaybolduğunu belirtti.

Meslek odaları adına konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Alican Saban ise şunları kaydetti:

"Bugün ve daha önce yaptıkları çalışmalar neticesinde tektonizma sonucu heyelan gölü olarak oluşmuş. Burada daha önce iyi niyetli bir çalışma gerçekleşmiş. Oluşan heyelan yüzünden de Karagöl bu hale gelmiş. İncelemelerimizi tamamladık. Çok yakında bir rapor sunacağız."