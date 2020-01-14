Haberler » Spor » Meslek odaları ve dernekler arası futbol turnuvası başlıyor - Spor

Meslek odaları ve dernekler arası futbol turnuvası başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Odaları ve Dernekler arası Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor.

14.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:44Meslek odaları ve dernekler arası futbol turnuvası başlıyor
Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Odaları ve Dernekler arası Halı Saha Turnuvası başlıyor.

Nevşehir'de çeşitli meslek gruplarını bünyesinde barındıran meslek, esnaf ve sanatkarlar örgütleri arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası 16 Ocak Perşembe günü başlıyor.

3 ayrı grupta 11 takımın mücadele edeceği turnuvanın grup müsabakaları Kapadokya Sentez Halı Saha'da oynanacak. 22 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan grup müsabakaları sonunda gruplarında ilk 2 dereceye giren takımlar bir üst tura yükselecek. Burada kura ile üçer takımdan oluşan 2 grup oluşturulacak ve bu iki grupta ilk ikiye giren takımlar yarı final ve final maçlarını oynayacak.

Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlara kupa ve birinci olacak olan takımın oyuncularına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından spor ayakkabısı hediye edilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:10  Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı
18:03  Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - GMG Kırklarelispor: 1 (Maç sonucu)
18:06  İstanbul Başakşehir - Kırklarelispor: 1-1
18:04  ING All-Star 2020'ye doğru
18:02  Kadın tenisçiler İstanbul'da kampa girecek
14.01.2020 18:12:52