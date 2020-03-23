Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Meslek odalarından 'zam yok stoklar dolu' açıklaması - Ekonomi

Meslek odalarından "zam yok stoklar dolu" açıklaması

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, gıda sektöründeki meslek odaları adına vatandaşa çağrıda bulunarak, "İnsanlarımızın içi rahat olsun. Dükkanlarımızda herkese yetecek kadar ürün var ve zam yok. Tedarik zinciri de sorunsuz çalışıyor.

23.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:00
Meslek odalarından
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, gıda sektöründeki meslek odaları adına vatandaşa çağrıda bulunarak, "İnsanlarımızın içi rahat olsun. Dükkanlarımızda herkese yetecek kadar ürün var ve zam yok. Tedarik zinciri de sorunsuz çalışıyor. İhtiyaç fazlası ürün alırsanız sadece israf yapmış olursunuz." açıklamasında bulundu.
Yılmaz, aralarında fırın, kasap, balıkçı, bakkal, lokanta, manav ve pazarcıların da olduğu İstanbul'daki gıda sektöründeki meslek odaları adına stok bilgileri hakkında açıklama yaptı.
İstanbul'da hiçbir gıda ürünün temininde sorun olmadığını ifade eden Yılmaz, "İnsanlarımızın içi rahat olsun. Dükkanlarımızda herkese yetecek kadar ürün var ve zam yok. Tedarik zinciri de sorunsuz çalışıyor. İhtiyaç fazlası ürün alırsanız sadece israf yapmış olursunuz. Elimizdeki ürünler bütün İstanbul halkına fazlasıyla yeter." çağrısında bulundu.

Esnaf Rehberi uygulaması indirilebilir
Esnaf ve sanatkarın eve servis yapmaya başladığını da duyuran Yılmaz, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları için esnaf sanatkarları arayabileceğini belirtti.
Yılmaz, Playstore'dan "Esnaf Rehberi" uygulamasını indirerek vatandaşın, bölgesindeki esnaf ve sanatkarın iletişim bilgilerine de ulaşılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Akbank'tan 4 maddelik önlem paketi - Ekonomi Corona virüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi - Ekonomi Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek - Ekonomi Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak - Ekonomi Fed sonrası borsa kayıplarını sildi - Ekonomi Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi
Loading