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Meslek öğrenerek aile geçimine katkıda bulunuyorlar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde açılan kuaförlük kursuna katılan 25 kursiyer, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

05.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:08Meslek öğrenerek aile geçimine katkıda bulunuyorlar
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde açılan kuaförlük kursuna katılan 25 kursiyer, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.
İlçeye bağlı Barbaros Mahallesinde, Kırıkhan Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde açılan kuaförlük kursunda 25 kursiyer eğitim görüyor.
Kursiyerler 4 aylık eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanacak.
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, kursiyerlere yaptığı ziyarette, bu tür mesleki kursların çok faydalı olduğunu ve talep oldukça sürekliliğinin yaşanacağını söyledi.
Kırıkhan Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Veysel Toplar ise kursiyerlerin İŞKUR'dan günlük 45 lira destek aldığını, bu destekle hem iş öğrenip hem de aile geçimlerine katkıda bulunduklarını aktardı.

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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