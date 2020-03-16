Menü
Haberler ›› Magazin ››Meslek örgütleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verilmesini istedi - Magazin

Meslek örgütleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verilmesini istedi

Meslek örgütleri koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın ardında iki dizinin çekimlerine ara verildi.

16.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:21

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti.

"GEÇ KALDIK" DEMEMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

On iki sendika ve dernek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere en az 2 hafta ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada, "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" denildi.

İKİ DİZİ SETLERE ARA VERDİ

Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Meslek örgütleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara verilmesini istedi
Etiketler : Koronavirüs, Sendika, Magazin, Güncel

İlgili Haberler

Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladıStarbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Hacettepe Üniversitesi HastaneleriHacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Magazin
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Magazin
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Magazin
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Magazin
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Magazin
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Magazin
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Magazin
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Magazin
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?