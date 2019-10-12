Meslek sahibi oldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi arasında 2014 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen meslek edindirme kurslarıyla İzmir'de istihdam açığı bulunan alanlara nitelikli eleman yetiştirilmesine devam ediyor.EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile Ege Meslek Yüksek Okulu'ndaki 25 farklı kurstan 2019 yılında 278 kursiyer sertifikasını aldı. Bugüne kadar açılan 105 kurstan ise 2 bin 200 kursiyer yararlandı ve 1350 kursiyer mezun oldu. Mezun olan kursiyerler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda bir sertifika töreni düzenlendi ve sertifikaları törenle kendilerine verildi.

İstihdam Ofisi

Yeni dönemde açılacak kurslara kayıtlar da devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mesleksiz genç kalmasın diye kurduğu Meslek Fabrikası'ndan mezun olup iş arayan kursiyerler ise, Meslek Fabrikası'nın müdürlük binasında bulunan İstihdam Ofisi'ne özgeçmişleriyle başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak çalışan İstihdam Ofisi, firmalardan gelen ihtiyaç doğrultusunda işe yönlendirme yapıyor.