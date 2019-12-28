Haberler » Güncel » Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi - Haber

Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım bölümü öğrencileri, Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk Afiş Sergisi açtı.

28.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:24 Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım bölümü öğrencileri, Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk Afiş Sergisi açtı.

Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından bu yıl 475 adet sosyal sorumluluk projesi desteklendi. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bağımlılık konusunda farkındalığın geliştirmesi ve Türk Sanat Müziği Sanatçılarının gençler üzerinde toplumsal farkındalığın artırılması projeleri ile ilgili çeşitli afiş tasarımları sergilendi.

İki dalda gerçekleştirilen çalışmalarda Türk Sanat Müziği sanatçılarını tanıtmak onları unutmamak onlara gereken değeri göstermek adına sanatçıların afişlerini yaptılar.

Öğrenciler çalışma kapsamında ayrıca sigara uyuşturucu alkol gibi bağımlılık yapan maddelere dikkat çekmek için bu tür afiş çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Sergiye Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Melsek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt,Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, Oltu Ticaret Odası Genel Sekreteri Güngör Durgun Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:01   Tutuklanan sürücünün kızı Yeni yıla babamla girmek istiyorum - Haber
10:00   Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Haber
10:00   DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haber
09:59   Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor - Haber
09:56   Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
28.12.2019 10:07:34