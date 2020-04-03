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Mesleki eğitim merkezi günde 5 bin maske üretiyor

İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, günde yaklaşık 5 bin tek kullanımlık maske üretiyor.

03.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:41
İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, günde yaklaşık 5 bin tek kullanımlık maske üretiyor.
Bornova ilçesinde bulunun merkezde giyim öğretmenleri, aile birliği çalışanları ve öğrencilerden oluşan gönüllüler maske üretimine yaklaşık 10 gün önce başladı.
Yaklaşık 15 kişinin çalıştığı merkezde üretimin başladığı günden bu yana 40 bin maske üretildi.
Üretilen maskeler başta kamu kurumları olmak üzere ihtiyaç olan yerlere gönderiliyor.
"Sonuna kadar üretim yapacağız"
Merkez müdürü Cüneyt Yavuz, yeni tip koronavirüsle mücadele için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.
Üretilen ürünlerin hijyen kurallarına riayet ederek sunulduğunu vurgulayan Yavuz, "Günde ortalama 5 bin maske üretiyoruz. Elimizden geldiği müddetçe sonuna kadar üretim yapacağız. Burada üretilen maskeleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, üniversitelerimize ve belediyelerimize gönderiyoruz. Mücadele de bizlerde varız." diye konuştu.
Çalışanların gönüllü olarak mesai harcadığını ifade eden Yavuz, desteklerinden dolayı Bornova Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Yönetimine teşekkür etti.
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Mesleki eğitim merkezi günde 5 bin maske üretiyor

Kaynak: AA

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