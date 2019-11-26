Haberler » Güncel » Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek - Haber

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Ömer Gök, yeni uygulama ile Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin artık kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da alabileceklerini belirtti.

26.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:43Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek
Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Ömer Gök, yeni uygulama ile Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin artık kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da alabileceklerini belirtti.

Gençlere çağrıda bulunarak hem meslek öğrenmek hem de lise mezunu olabileceklerini kaydeden Gök, "Çalışıp para kazanırken lise diploması almak sandığınız kadar zor değil. Kayıtlar 12 ay boyunca yapılmaktadır" dedi.

Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi'ne bu yıl 9. sınıf olarak kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, hafta içi 1 gün merkezde derse girip kalan zamanını da işletmede çalışarak para kazanırken 'Meslek Lisesi' diploması alabileceğini dile getiren Ömer Gök, "Aynı zamanda öğrenciler meslek hastalığı ve iş kazasına karşı sigorta, çalışan sayısına bağlı olarak iş yeri sahiplerine belli oranlarda verilecek olan destek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacaktır" diye konuştu. - ADANA

Ömer Gök, Yüreğir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:35 Yeni uygulamayla borçlar yeniden yapılandırılabilecek
10:35 12 Dev Adam'ın rakibi belli oluyor
10:33 Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu
10:33 4 dilen bilen Fransız, DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı
10:31 Çatak'ta şiir ve müzik dinletisi
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:41 Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:37:23