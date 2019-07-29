Haberler» Güncel» Haber

"Mesleki eğitimde atak devam ediyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Prof. Dr. Hüseyin Toros'un İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi Müdürü olarak göreve başlayacağını bildirdi.

29.07.2019 19:31
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Prof. Dr. Hüseyin Toros'un İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi Müdürü olarak göreve başlayacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, "#eğitimdedeğişimbaşladı" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki eğitimde atak devam ediyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros lise müdürü olarak göreve başlıyor. İlk dersi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca veriyor ve lisedeki öğretmenlerimize ilaveten öğretim üyeleri de yanımızda." ifadesini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:35   Kediyi yakalamak için kapan kurdular
22:32   Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan görüntü büyük tepki topladı
22:30   3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi
22:30   YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına başvurular başladı
22:28   DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 EK
22:28   GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
22:27   Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın kayboldu