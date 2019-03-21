Mesleki Eğitimde Tekstil Mezunlarının İstihdamı Artacak

Kaynak: AA

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Tekstil Vakfı arasında yapılan iş birliği ile tekstil alanında eğitim gören öğrencilerin sektörde istihdamları kolaylaşacak.Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor.Bakanlık, bu kapsamda, tekstil alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştirmek, mezunların istihdama erişimini artırmak ve sektörün rekabet kabiliyetini yükseltmek amacıyla Türk Tekstil Vakfı ile iş birliğine gitti.Eski Milli Eğitim Bakanlarından Türk Tekstil Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Emiroğlu ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer tarafından mesleki eğitime ilişkin iş birliği protokolu imzalandı.MEB ile Türk Tekstil Vakfı ve Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından daha önce imzalanan protokol kapsamında Adana, Kayseri ve Tekirdağ'da mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve pansiyonları inşa edildi, donatımları gerçekleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına hibe edildi.İmzalanan protokol ile bu okulların atölye ve laboratuvarları da yeni teknolojilerle güncellenerek donatılacak, öğrencilere işletmelerde beceri eğitimi, staj imkanı sağlanacak ve bu okullardaki öğretmenlere iş başı eğitimleri düzenlenecek.İş birliği ile ayrıca tekstil bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin öğretim programları ve eğitim materyalleri sektörle birlikte güncellenecek. Bu alanda başarılı öğrencilerin projeleri desteklenecek.Öte yandan, mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma gibi farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.Sektör hedefi, 30 milyar dolar dış ticaretTürkiye'ye 2018'de 26 milyar dolar ihracat geliri kazandıran hazır giyim ve tekstil sektörü, 17 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek dış ticaret açığının büyümesine engel oldu.1970 yılında 4 milyon dolar ihracatla başlayan ve 15 milyar dolara ulaşan sektörün dış ticaretinin 2030'a kadar 30 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.