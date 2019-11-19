'Mesleki faaliyet alanlarımız arttı'

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, insanlık tarihi kadar eski olan veteriner hekimlik hizmetleri alanının, günümüzde insan-hayvan birlikteliğinin değişen dinamiklerine bağlı olarak giderek çeşitlendiğini söyledi. Ali Eroğlu, yeni hizmet alanlarındaki artışın, veteriner hekimlik mesleğini daha da değerli ve stratejik noktaya getirdiğini vurguladı.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği'nin (KHVHD) düzenlediği 14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi, bine yakın veteriner hekimin katılımıyla gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 27 bilim insanın konuşmacı olduğu kongreye Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da katıldı.

Kongrede konuşan Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğinin hizmet alanları ile bilim ve teknolojik gelişmelerin veteriner hekimlik uygulamalarına etkisini ve mesleğe bakış açıları konularında görüşlerini dile getirdi. Eğitim çalışmalarının, kişisel ve mesleki gelişime ciddi katkılar sağlayacağını belirten Ali Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğiyle ilgili derneklerin bu tür çalışmalarının mesleki gelecek adına sevindirici ve umut verici olduğunu söyledi.HİZMET YELPAZESİ ÇOK GENİŞLEDİ

Bilinen en eski mesleklerden biri olan veteriner hekimliğin faaliyet alanlarının günümüzde sürekli arttığına dikkat çeken Ali Eroğlu, temel olarak hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı alanlarında birinci derece sorumlu ve yetkili olan veteriner hekimlerin görev alanlarının genişlemeye başladığına değindi. Eroğlu şunları söyledi:

"Günümüzde arkadaş hayvan hekimliği, spor hayvanları hekimliği, barınak hekimliği, egzotik hayvan hekimliği, hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam hekimliği, deney hayvanları hekimliği, acil veteriner hekimliği, yoğun bakım hekimliği, davranış hekimliği, su canlıları hekimliği gibi pek çok yeni alan eklendi. Öyle ki gelişmiş ülkelerde veteriner hekimlik uzmanlık alanları, beşeri hekimlikteki uzmanlık alanları sayısını geride bırakmıştır."

BİLİMSEL GELİŞMELER BİZİ DE ETKİLEYECEK

Başkan Ali Eroğlu, bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin toplumları değiştirmeye başladığını, bu gelişmelerden veteriner hekimlik mesleğinin de doğrudan etkilendiğine dikkat çekti. Eroğlu, bu gelişmeler ışığında veteriner hekimlik uygulamaları alındaki deneysel örneklerin, yakın bir gelecekte veteriner hekimlikte çığır açacağını anlatarak, "İşte bu nedenle, veteriner hekimlik eğitim-öğretiminin yeniden kurgulanması ve veteriner hekim profilinin yeniden tanımlanması zorunlu hale geldi. Meslektaşlarımız, yeniliklere açık olmanın yanı sıra, teknolojiyi yakından takip etmeli ve iletişim, liderlik ve etik değerler açısından kendilerini geliştirmeliler" dedi.

SORUNLARIN NEDENİ OTORİTE EKSİKLİĞİ

Gelişmiş ülkelerde veteriner hekimlik hizmetlerinin, veteriner hekim otoritesiyle yürütüldüğüne vurgu yapan Ali Eroğlu, ülkemizde hayvancılık ve temel veteriner hekimlik uygulamalarındaki sorunların, veteriner hekim otoritesi olmamasından kaynaklandığına dikkat çekti. Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en temel görevleri arasında yer alan hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahı, tüm dünyada temel olarak veteriner hekimlik hizmetleri başlığı altında tanımlanmakta ve uygulanmaktadır.

Tüm bu hizmetlerin tek elden, merkezden taşraya emir komuta zinciri içerisinde kesintisiz yürütülmesi halinde verimlilik ve denetimin artacağı şüphesizdir. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerde veteriner hizmetleri bir Veteriner Hekim Otoritesi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde ise maalesef çok başlı, fonksiyonel olmayan, görev ve sorumlulukların net olmadığı yetki karmaşası olan, merkezden taşraya emir komuta zinciri tam oturmayan bir yapı mevcuttur. Bu ne kadar başarılı olabilir ki? Temennmiz biran önce bu hizmetlerin bir bütün olarak yürütülebileceği Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihdas edilmesidir."

MİKROÇİP UYGULAMASI BİR ÇOK SORUNU ÇÖZER

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, hayvan varlığı ve hayvan hareketlerinin takibi için dünyada uygulanan mikroçip yöntemine de değindi. Halen ülkemizde, çiftlik hayvanların, evde bakılan kedi, köpek ve süs hayvanlarının, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların sayısı, yeri, hareketi, aşılama durumlarının takip edilemediğini ifade eden Ali Eroğlu, bunun için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mikroçip uygulamasına geçilmesinin birçok soruna çözüm getireceğini kaydetti.