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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknoloji binası açıldı

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümüne yaptırılan ek atölye binası düzenlenen programla açıldı.

06.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:40Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknoloji binası açıldı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümüne yaptırılan ek atölye binası düzenlenen programla açıldı.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, DÖSE kapsamında araçların lastik değişimi ve bakımı, rot ve balans ayarları, yağ ve filtre değişimleri ile birlikte hafif periyodik bakımlarını yapacak. Bakanlığın belirlemiş olduğu 2023 eğitim vizyonu kapsamında eğitimlerini yaşayarak öğrenerek almış oldukları mesleki eğitimi daha fazla çıkacaklar. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğimi Müdürümü Aziz Gün, "Bugün açılan bu atölyemizle birlikte meslek lisesi öğrencilerimizde mevcut olan cevherleri bir kere daha görmüş olduk. Öğrencilerimiz açmış olduğumuz bu atölye binası ile birlikte DÖSE kapsamındaki çalışmaları sonucunda alanlarındaki becerilerini daha da ilerletecek ve bu alanı bitirdiklerinde daha donanımlı birer teknik eleman olarak iş hayatlarına atılacaklardır" dedi.

Açılışın ardından öğrenciler bakım için gelen araçların lastik değişimi ve yağ bakım kontrollerini gerçekleştirdi. - ERZİNCAN

Anadolu Lisesi, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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