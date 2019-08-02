Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan'da Sivil Toplum Örgütleri ile Meslek ve Teknik Eğitim Okul Müdürlerinin Katılımıyla toplantı yapıldı.



Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Murat Demir yönetiminde Sivil Toplum Örgütleri ile Meslek ve Teknik Eğitim Okul Müdürleri ile Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda Okul Sektör İş Birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları toplantısı yapıldı.



Toplantıda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Mesleki okullardaki tercih edilmeyen mevcut alan ve dalların kapatılarak yerine güncel alanların açılması teklifleri görüşüldü.



Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivil Toplum kuruluşları arasında imzalanan protokol gereği Mesleki okullarda okuyan öğrencilere beceri eğitimi için yapılan desteklerin önemine değinildi ve bu desteklerin devam ettirilmesi hususları görüşüldü.



Toplantı sonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Murat Demir toplantıya katılan tüm katılımcılara desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA