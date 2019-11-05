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Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

05.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:25Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu
DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'de eğitim yapan mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin, özel sektörün istediği teknik eleman olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında "Mesleki Eğitimde İş Birliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda özel sektörün ve Düzce Üniversitesinin ilgili birimlerinin bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme eğitimleri, donatım desteği gibi konular ele alındı. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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