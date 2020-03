Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Projesi hazırlandı.Hazırlanan proje kabul edilmesinin ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu'nun katılımı ile projenin imza töreni yapıldı. Toplam bütçesi eş finansmanlarla beraber 1.6 milyon lira olan proje kapsamında Düzce Çalışma ve İş Kurumu ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'da çeşitli konularda projeye destek verecek. Proje kapsamında, özel eğitimdeki üstün yetenekli bireyler ile Down Sendromlu, Otizm Spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylere yönelik tam donanımlı atölyeler kurulması, yararlanıcılara eğitimler verilmesi, eğitici eğitimleri, ulaştırma hizmetleri için servis aracı tedariki, online randevu ve takip sistemlerinin kurulumu gibi bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede alt yapı bileşeni olarak Down Sendromlu, Otizm Spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olmuş, örgün eğitim dışına çıkmış engelli bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, ileri düzey mesleki beceriler kazandırmak amacıyla merkez bünyesinde "Mesleki Yaşam Atölyesi" oluşturulacak.Temel bilim test merkezi oluşturulacakProjede üstün yetenekli bireylere yönelik, örgün eğitimin içinde veya dışında, her yaş grubunda, yeteneği bilimsel yöntemlerle tanılanmış veya tanılanamamış ancak üretken, keşfetme, araştırma, yeni ürün ortaya koyma, icat yapabilme becerileri gelişmiş bireylerin, gelişmiş ekipmanlarla donatılmış atölyelerden yararlanma imkanı bularak, çalışmalarını somut hale getirecek prototipler geliştirebilecekleri "İnovatif Çözüm Atölyesi" ve bu atölye ile ilişkili "Temel Bilimler Test Merkezi" oluşturulacak. Bu atölyeler öncelikli olarak, sanayi sektörü başta olmak üzere, tekstil, enerji, bilişim sistemleri, savunma ve havacılık teknolojileri, elektronik, çevre ve geri dönüşüm, güvenlik ve otomotiv gibi geleceğe damgasını vuracak sektörlerde, üstün yetenekli özel bireylerin yeteneklerinden ve beyin güçlerinden azami istifade etmek düşüncesi ile ortaya çıktı. - DÜZCE