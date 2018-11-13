Mesleki Yeterlilik Belgesi İş Gücünün Ehliyeti Olacak

Çalışma hayatında kalite ve verimliliği artırmak, iş kazalarını en aza indirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 36 mesleğe daha "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Yayımlanan son tebliğ ile belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı da 117'ye çıkmış oldu" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye
Bakanlığınca açıklanan 'Yeni Ekonomik Program' kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara eleman ihtiyacı için bir dizi tedbiri hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk
, "İş dünyasının uzun süredir talep ettiği 36 yeni tehlikeli meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getiren Bakanlık Tebliği 11.11.2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan son tebliğ ile belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı da 117'ye çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.
"2019 yılı sonuna kadar tebliğlerde yer alan mesleklerde belge almak isteyen çalışanların sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak"
Uluslararası akredite Mesleki Yeterlilik Belgesinin Türk iş gücüne büyük prestij kazandırdığını ifade eden Selçuk, son tebliğ ile inşaat işçisi, tornacı, elektrik pano montajcısı, otomotiv gövde onarımcısı, boyama operatörü, iplik operatörü, liman kuru yük operasyon elemanı ve frezeci gibi mesleklere de Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini belirtti. Tebliğin yayım tarihinden bir yıl sonra bu mesleklerde zorunluluğun başlayacağını kaydeden Bakan Selçuk, "2019 yılı sonuna kadar tebliğlerde yer alan mesleklerde belge almak isteyen çalışanların sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Böylece bu zorunluluğun iş dünyasına ilave bir külfet yaratmasının da önüne geçmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA