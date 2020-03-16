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Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları nisan ayına kadar ertelendi

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.

16.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:26
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları nisan ayına kadar ertelendi
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 17-31 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği belirtildi.
Ayrıca, planlanan tüm seminer, tanıtım ve toplantıların da bugün itibarıyla iptal edildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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