Meslekleri Tanıyalım Seminerleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin ilgilendikleri meslek gruplarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediği Meslekleri Tanıyalım Seminerleri'nin ikincisi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Haller Gençlik Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı seminerde Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Dr. Ufuk Eriş ve Dr. Mehmet İnceoğlu'dan iletişimciliğin ve medya'nın önemi, ülke ve dünyadaki konumu ve geleceği konusunda önemli bilgiler edinen gençler öğretim üyelerinden gelen soruları da cevapladı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen seminerde bir iletişimci olarak kendilerini bekleyen mesleki zorlukların da anlatıldığı seminerde, iletişimcilik ve medya ile ilgili merak ettikleri konuların cevabını arayan gençler, öğretim üyelerine soru sorarak onların tecrübelerinden faydalandılar. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Meslekleri Tanıyalım Seminerleri'nin önümüzdeki günlerde farklı alanlarındaki meslek grupları ile devam edeceğini belirttiler.