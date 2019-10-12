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Meslektaşı tarafından öldürülen Doktor Kaan Erol'un cenaze töreni

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

12.10.2019 18:10
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yavuz Sümter'in 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Erol için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Baba Metin ve anne Nilay Erol, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü.
Doktorun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Erol'un yakınları, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Meslektaşı tarafından öldürülen Doktor Kaan Erol'un cenaze töreni

Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: AA

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