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Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kaan Erol Ankara'da toprağa verildi.

12.10.2019 18:03Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kaan Erol Ankara'da toprağa verildi.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı. Erol'un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA

Metin Sabancı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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