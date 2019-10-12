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Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı Doktor Kaan Erol toprağa verildiANKARA - İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen Kaan Erol Ankara'da...

12.10.2019 18:42
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Doktor Kaan Erol toprağa verildi
ANKARA - İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen Kaan Erol Ankara'da toprağa verildi.
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı. Erol'un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Bora Füzesi, Genel

Kaynak: İHA

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