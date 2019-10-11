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Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi

Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHASarıyer, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildiBaltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü...

11.10.2019 17:09Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Sarıyer, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildi

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yavuz Sümter getirilirken

Genel ve detaylar



Bora Füzesi, Baltalimanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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