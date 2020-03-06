Meslektaşını öldüren asistan doktora ilişkin iddianamenin detayları 75 bıçak darbesiyle öldürdü.

Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çetirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme

Haber Özden ATİKİstanbul, DHA

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, defalarca bıçaklayarak öldüren asistan Dr. Yavuz Sümter hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Yavuz Sümter'in meslektaşına husumet beslediği ve canavarca hisle 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2019'da gerçekleşen olayın detaylarına yer verildi. İddianamede, şüpheli asistan doktor Yavuz Sümter'in olayda hayatını kaybeden Kaan Erol ile birlikte aynı hastanede asistan doktor olarak görev yaptıkları belirtildi. İş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle şüpheli Yavuz Sümter'in maktüle karşı husumet beslediği, bu nedenle olay günü Kaan Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30 hastaneye gittiği belirtildi.

YANINA KÜÇÜK BİR BALTA DA ALMIŞ

Şüpheli Yavuz Sümter'in sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçakla görevli olmamasına rağmen hastaneye gittiği belirtilen iddianamede, Kaan Erol'un bulunduğu odasına girerek bıçakla vurmaya başladığı ve maktulün vücudunda 75 bıçak darbesinin oluştuğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesikleri ile birlikte çoklu organ yaralanmasından kaynaklı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Sümter'in ifadesinde, yaklaşık 3 aydır birlikte çalıştığı maktulün kendisinden kıdemli bir asistan olması nedeniyle sürekli olarak aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Konuşmak için hastaneye gittiğini, bu sırada maktulün aşağılayıcı hakaretleri, tehdit etmesi ve darp etmesi üzerine bıçakla vurduğunu ileri sürdü.

Şüpheli Sümter'in, maktülü daha önceden öldürmeye karar verdiğini belirtilen iddianamede, şüphelinin Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çetirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Şüpheli Sümter, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA