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Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

11.10.2019 16:15
İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.
Sarıyer Balta Limanı Kemik Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol'u yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldürmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan Yavuz S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yavuz S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
(İHA)
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

İstanbul, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

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